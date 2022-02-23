Начальник ТОСЭР: думайте о последствиях поступков и не рискуйте зря

В 2021 году сотрудники Тюменского поисково-спасательного отряда оказали помощь более 3 000 тюменцев, приняли участие в более чем 300 спасательных операциях и 62 водолазных работах. Накануне Дня защитника Отечества начальник отряда Павел Ступник отмечен признательностью заместителя главы города Тюмени за ответственное отношение, активное участие и высокий профессионализм в решении вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности по итогам работы за прошлый год.

Ступник напомнил, что ТОСЭР занимается ликвидацией последствий ДТП, водолазными работами, обеспечением безопасности жителей города при выселении из домов, признанных зоной вероятной чрезвычайной ситуации.

Одним из последних опасных заданий для членов самого отряда оказалось извлечение людей из-под обломков разрушенного взрывом гаража. Во время происшествия в нём находились три человека, их придавило плитой перекрытия, они сильно пострадали, их необходимо было срочно доставить в медицинские учреждения. Этот процесс был связан с риском для жизни самих спасателей. Им пришлось лезть в завал, смотреть, как себя чувствуют пострадавшие, решать, какие действия необходимо предпринять, чтобы их вытащить.

Павел Ступник:

Половина происшествий происходит после слов: "смотри, как я умею", а остальные после "ерунда, смотри, как надо" 😁... Думайте о последствиях своих поступков, не рискуйте зря и относитесь к советам по безопасности со всей серьёзностью. Они основаны на чьей-то трагедии.

Руководитель спасательного отряда добавил несколько актуальных в преддверии весны советов. В конце зимы – начале весны лучше не перемещаться по замёрзшему водоёму, поскольку лёд становится хрупким. Но если уж возникла большая необходимость в этом, то стоит:

- идти по натоптанной тропинке (значит, люди здесь уже проходили);

- рюкзак или сумку лучше носить на одном плече, чтобы можно было быстро скинуть;

- взять в руки ключи или другие острые предметы (они помогут выбраться из пролома, зацепиться за лёд);

- если провалились под лёд, то выбираться надо в обратную сторону (там вы уже шли, и наст вас держал, а впереди он может быть тоньше);

- нельзя ходить рядом с камышами и кустарниками в прибрежной зоне (здесь лёд тоньше).