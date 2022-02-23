В моногоспитале Ишима появилась установка для эффективной дезинфекции помещений

Импульсная ксеноновая УФ-бактерицидная установка для экстренной дезинфекции воздуха в помещениях при отсутствии людей закуплена в декабре 2021 года на средства областного бюджета. Она предназначена для плановой и экстренной дезинфекции воздуха помещений объемом до 300 кубометров, сообщили в региональном депздраве.

Алгоритм работы установки предусматривает автоматическое определение необходимого времени обработки для выбранного режима и индикацию расчетного времени обработки.

"Обеззараживание воздуха с помощью данной установки – это заключительный этап комплекса санитарно-гигиенических мероприятий, проводимых в помещениях госпиталя. После обработки палат результат смывов на условно-патогенные микроорганизмы, взятые в помещениях, отрицательный", - рассказала старшая медсестра Татьяна Быкова.

Технология импульсной ксеноновой УФ-бактерицидной установки имеет ряд принципиальных отличий от традиционного УФ-излучения. Так, спектр излучения генерируется импульсными ксеноновыми лампами, интенсивность их световых потоков в десятки раз выше, чем у наиболее распространенных источников УФ-излучения. Объект обеззараживания обрабатывается световыми импульсами с регулируемой частотой их следования, что значительно повышает качество и надежность дезинфекции помещений. Установка способна оказывать эффективное антимикробное действие в отношении основных микроорганизмов, циркулирующих в медицинских организациях, имеет вирулицидное, туберкулоцидное, фунгицидное, спороцидное действие. Наряду с эффективным обеззараживанием воздуха происходит снижение обсемененности микроорганизмами поверхностей помещений, доступных для облучения.