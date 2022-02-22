В Тюмени открыли счет для сбора денег в поддержку беженцам с Донбасса

Губернатор Тюменской области Александр Моор опубликовал в Vk пост со словами благодарности к жителям региона, отозвавшимся на призыв помочь эвакуированным жителям ДНР И ЛНР, и предложил предприятиям, бизнесу и всем неравнодушным людям переводить средства на специально открытый счет:

Обращаюсь ко всем неравнодушным руководителям и коллективам организаций, предприятий, к предпринимателям и всем тюменцам с просьбой оказать жителям ЛНР и ДНР возможную материальную помощь. Региональный центр "Семья" сегодня открыл благотворительный расчетный счет для сбора средств. Реквизиты благотворительного расчетного счета по ссылке.

Глава региона отметил, что тюменцы активно включились в сбор гуманитарной помощи: в огромном количестве приносят вещи и продукты питания в пункты сбора гуманитарной помощи. Пункты приема открылись во всех городах и районах Тюменской области.

"Огромное спасибо вам, дорогие друзья, за доброту и отзывчивость. Я уверен, что все будет хорошо. Твердая и принципиальная позиция нашего президента, нашей страны, нашего народа позволит людям в Донецкой и Луганской народных республиках жить под мирным небом", - обратился к жителям региона губернатор.