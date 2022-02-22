Александр Моор вручил тюменцам госнаграды

Церемония вручения государственных наград и поощрений президента России состоялась в правительстве Тюменской области накануне Дня защитника Отечества. Государственные награды за добросовестный труд получили медики и педагоги, ученые и музыканты, работники промышленных предприятий, сообщает в пресс-службе губернатора.

В числе награжденных – старший фельдшер Тюменской станции скорой медицинской помощи Зоя Петроченко посвятила заботе о здоровье земляков пятьдесят лет своей жизни. Указом главы государства она удостоена почетного звания "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации".

"Среди вас представители самых разных профессий. Но все вы объединены стремлением работать с полной отдачей. Ваш профессиональный путь и достижения – яркий пример верного служения России, Тюменской области и выбранному делу", – отметил при обращении к награжденным Александр Моор.