Александр Моор вручил тюменцам госнаграды

Церемония вручения государственных наград и поощрений президента России состоялась в правительстве Тюменской области накануне Дня защитника Отечества. Государственные награды за добросовестный труд получили медики и педагоги, ученые и музыканты, работники промышленных предприятий, сообщает в пресс-службе губернатора.
В числе награжденных – старший фельдшер Тюменской станции скорой медицинской помощи Зоя Петроченко посвятила заботе о здоровье земляков пятьдесят лет своей жизни. Указом главы государства она удостоена почетного звания "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации".
"Среди вас представители самых разных профессий. Но все вы объединены стремлением работать с полной отдачей. Ваш профессиональный путь и достижения – яркий пример верного служения России, Тюменской области и выбранному делу", – отметил при обращении к награжденным Александр Моор.
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