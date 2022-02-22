Работы начинающих архитекторов выставят в тюменской библиотеке

Информационно-библиотечный центр для молодежи по в Тюмени 1 марта откроет выставку работ учащихся архитектурно-художественных классов Центра архитектурной подготовки Института архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета под названием "Архитектор-дизайнер: путь к профессии".
В экспозиции представлены творческие и курсовые работы по основам архитектуры, композиции, рисунку и живописи, декоративно-прикладному искусству, демонстрирующие процесс развития и творческого становления учащихся, постепенный рост их профессиональных навыков и формирование своего стиля в процессе обучения.
Будущие специалисты работали под руководством практикующих архитекторов, дизайнеров, художников, членов Союза архитекторов, Союза дизайнеров и Союза художников России.
Выставка будет работать до 27 апреля в часы работы Центра. Необходима предварительная запись по телефонам: 26-43-34, 26-40-02.
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