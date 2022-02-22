В Тюменской области снизилась заболеваемость ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ и гриппом за прошлую неделю в сравнении с предыдущей неделей уменьшилась почти на 20%. Недельный эпидемический порог превышен на 36%. Заболеваемость детей от 0 до 14 лет снизилась на 36,6%.

По результатам мониторинга циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа на прошлой неделе зарегистрированы респираторные вирусы не гриппозной этиологии, сообщает региональный Роспотребнадзор.