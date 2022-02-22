В Тюмени начинается сезон вакцинации против клещевого энцефалита

В прошлом году в тюменскую инфекционную больницу обратилось 6717 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди обратившихся – 1248 детей разного возраста. Опасения по случаю заражения опасным вирусным энцефалитом у большинства человек не подтвердились, сообщили в ИКБ.

Пациенты с подтверждённым диагнозом были госпитализированы в тюменскую Областную инфекционную клиническую больницу и прошли необходимое лечение. На фоне оказания своевременной и квалифицированной медицинской помощи все пациенты перенесли заболевание без осложнений. Тяжёлое течение болезни Лайма возникло у одного пациента, но усилиями врачебного состава инфекционной больницы пациенту удалось благополучно восстановиться.

Для повышения осведомленности об опасном инфекционном заболевании ежегодно 22 февраля проводится Всемирный день борьбы с энцефалитом. Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола. Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием в лесу. Горожане заражаются в пригородных лесах, лесопарках, на садово-огородных участках.

"Для прогулок используйте специальную одежду, акарицидные средства, гуляйте там, где произведена противоклещевая обработка территории, –предупреждает Галина Полушкина, заведующая инфекционным отделением Областной инфекционной клинической больницы. – Но эти меры не могут дать стопроцентной защиты. Поэтому самым эффективным методом борьбы против клещевого энцефалита на сегодняшний день является вакцинация", – считает врач-инфекционист.

Февраль – последний месяц зимы. И кажется, что до пробуждения клещей еще очень далеко. Но именно сейчас самое время позаботиться о себе и своих близких – сделать прививку от клещевого энцефалита!