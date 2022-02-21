Тюменцам ответят на вопросы об экзаменах для выпускников 9 классов

Горячая линия по вопросам итоговой аттестации учеников девятых классов пройдет 22 февраля в Тюмени.

На вопросы об организации выпускных экзаменов в департаменте образования администрации Тюмени готовы ответить с 14 до 17 часов по тел. (3452) 56-13-84, 56-13-51.

В 2022 году обучающиеся 9 классов, допущенные к государственной итоговой аттестации, будут сдавать два обязательных предмета (русский язык и математику) и два предмета по выбору. 1 марта завершится прием заявлений от девятиклассников тюменских школ на прохождение государственной итоговой аттестации в форматах ОГЭ, ГВЭ.