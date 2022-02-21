В Общественной палате Тюмени объявили довыборы

В связи с досрочным прекращением полномочий членов Общественной палаты города Тюмени объявлены дополнительные выборы членов палаты. Претендента на освободившиеся места два: Елена Сулейманова и Алексей Кучеров.

Кандидаты выдвинуты в состав Общественной палаты города Тюмени в рамках процедуры рейтингового интернет-голосования.

Сулейманова до 8 октября 2020 года руководила проектами фонда развития науки, культуры, образования, спорта и туризма "Содружество", она награждена Благодарственным письмом Губернатора Тюменской области, Почетной грамотой Тюменской областной Думы, Благодарственным письмом Общественной палаты Тюменской области.

Кучеров - к .э.н., доцент кафедры техносферной безопасности аграрного университета Северного Зауралья, награжден Почетной грамотой департамента АПК Тюменской области, благодарностью заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации, почетный работник АПК России.

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Общественная палата – независимый коллегиальный совещательный орган, существует на добровольных началах, основные функции - общественная экспертиза и контроль за работой органов власти. Общественная палата способствует взаимодействию тюменцев, общественных объединений и некоммерческих организаций с органами местного самоуправления с целью учета интересов граждан, защиты их прав и свобод, достижения общественного согласия при решении наиболее важных вопросов социально-экономического, общественно-политического развития города Тюмени.