Загсы Тюменской области приняли более 140 заявлений на регистрацию брака 22 февраля

Загсы Тюменской области приняли более 140 заявлений о заключении брака в красивую дату - 22.02.2022, 57 из них - в Тюмени и Тюменском районе. 47 заявлений подано через портал государственных услуг.

В Ростелекоме отмечают, что за последние несколько лет у жителей региона почти в два раза выросла популярность электронного сервиса подачи заявок на бракосочетание. Бум онлайн-обращений обычно приходится на красивые запоминающиеся даты.

В целом за 2021 год через портал госуслуг в загсы Тюменской области поступило 47,3% заявлений о заключении брака.

Кроме заявлений на регистрацию брака, тюменцы активно пользуются и другими "семейными" сервисами портала. В топ-3 наиболее популярных электронных услуг загса в Тюменской области также вошли регистрация рождения ребенка и выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния.

Популярность цифровых сервисов у населения значительно возросла, в Тюменской области количество электронных граждан превышает 1 400 000 человек.

Ростелеком является единственным исполнителем работ по развитию электронного правительства и обеспечивает сервисное и техническое обслуживание информационных систем портала, регулярно проводит работы, направленные на повышение выдерживаемой нагрузки, сообщили в пресс-службе филиала компании в Тюменской и Курганской областях