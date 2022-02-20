"ДЫМ." стал участником Всероссийского фестиваля моноспектаклей в Омске

Иммерсивный тюменский спектакль-инсталляция театрального центра "Космос" стал участником программы IV Всероссийского фестиваля моноспектаклей "ЧАТ". Фестиваль пройдет в Омске с 1 по 6 апреля.

В фестивале принимают участие профессиональные актеры, создавшие самостоятельные работы, либо спектакли, которые вошли в репертуар театра. Всего на конкурс пришло 117 заявок. Из них для показа на фестивале выбрали 16 участников, в число которых вошла иммерсивная выставка "ДЫМ.". Свои работы представят театры из Хельсинки (Финляндия), Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила, Омска, Рязанской области, Пушкина, Брянска, Тюмени и Твери.

Премьера иммерсивной выставки "ДЫМ." прошла 9 мая 2021 года и была приурочена ко Дню Победы. Проект создан по мотивам графического романа художника и автора комиксов из Санкт-Петербурга Ольги Лаврентьевой "Сурвило". Её комиксы публиковались не только в России, но и в Финляндии, Швейцарии, Норвегии, США, Венгрии и Польше. На данный момент увидеть "ДЫМ." можно в историческом парке "Россия – моя история" (ул. Орджоникидзе, 47, 3 этаж).

Режиссером проекта выступил Владислав Тутак из Санкт-Петербурга. Автор идеи и куратор проекта – Александрина Шаклеева. Продюсирование проекта осуществляет команда Молодежного театрального центра "Космос". Спектакль вошел в лонг-лист 2022 г. Национальной театральной премии "Золотая Маска", а также побывал на Международном фестивале современного искусства "Территория.Kids" в Москве, сообщает Комсомольская правда-Тюмень.