Тюменцы могут стать амбассадорами арт-кластера "Таврида"

"Таврида" запустила конкурсный отбор в программу "Амбассадоры Тавриды". Молодые тюменские деятели культуры, искусств и креативных индустрий смогут присоединиться к команде организаторов, получить успешный кейс в свое портфолио и стать частью творческого комьюнити страны.

"Амбассадоры Тавриды" — это добровольцы, вовлекающие молодежь своего региона в творческую деятельность и оказывающие поддержку в продвижении проектов "Тавриды". Стать амбассадором могут участники, волонтеры, координаторы, эксперты или организаторы проектов арт-кластера "Таврида" предыдущих лет в возрасте от 20 до 35 лет. Отбор пройдет в несколько этапов — претендентам необходимо записать видеоинтервью, выполнить творческое задание и пройти онлайн-собеседование. Лучшие участники программы по результатам пяти первых месяцев станут соорганизаторами проектов "Тавриды" в 2022 году.

— Программа "Амбассадоры Тавриды" помогла мне развить лидерские качества и коммуникативные навыки. Плюсов от участия очень много: расширение круга общения, мероприятия, которые заряжают энергией на работу, творчество и меняют мышление. Каждый, кто хочет прокачать свои soft skills, сможет сделать это на "Тавриде", — рассказала Мария Болдырева, амбассадор 2021 года в Тюменской области.

Лучшим участникам программы "Амбассадоры Тавриды" предложат официальное трудоустройство на "Тавриде". Те, кто захочет развиваться в родных городах, получат предложения о работе в молодежных проектах своих регионов. Подать заявку можно до 28 февраля 2022 года на сайте tavrida.art.

Напомним, "Таврида" — экосистема проектов, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях, культуре и искусстве. "Таврида" входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), сообщила Мегатюмень.