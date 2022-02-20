Профессор объяснил, почему тюменцы стали чаще биться током

Накопление статического электричества – извечная бытовая проблема. Никому не хочется каждый раз подходя к умывальнику, касаясь чайника или других предметов повседневной жизни переживать, что прямо сейчас ты должен будешь выдержать удар током. Особенно злободневной эта проблема становится в зимний период.

Чем можно объяснить накопление статического электричества и как с ним бороться, изданию "Тюменская область сегодня" рассказал кандидат физико-математических наук, доцент кафедры экспериментальной физики и нанотехнологий ТюмГУ Сергей Монтанари.

– При трении материалов друг об друга, а иногда достаточно даже движения молекул воздуха об материал, происходит разделение зарядов, которые создают поле. А наличие поля приводит к тому, что появляется разность потенциалов и то, что мы воспринимаем как разряд, – объяснил профессор. – Когда происходит электризация, вы приобретаете заряд. И если вы коснетесь батареи системы отопления, а она заземлена, то этот избыточный заряд утихнет, перераспределится, но с характерным щелчком. Повышенная электризация связана с параметрами окружающей среды, в частности, с уровнем содержания паров воды. Из-за них материалы приобретают некоторую проводимость, и заряды в них не накапливаются, а стихают.

Соответственно, главной причиной электризации в быту является низкая влажность воздуха: люди сидят в малопроветриваемых помещениях, а остатки воды забирает с собой система отопления. Таким образом "стекания" заряда в окружающий воздух просто не происходит. При этом прямых лайфхаков, как избежать статического электричества, не существует.

– Не абсолютный, но неплохой способ – поддерживать оптимальный уровень влажности. Это к тому же полезно для здоровья. И использовать нужно правильные материалы: известно, что синтетические электризуются гораздо сильнее, как и одежда из них. Можно пользоваться антистатиком, но им не стоит злоупотреблять, – отметил Сергей Монтанари.