Детям с разными недугами помогают врачи тюменской ОКБ №1

В тюменской ОКБ №1 детям консультативная и стационарная помощь оказывается по многим профилям: болезни суставов, сердца, почек и мочевой системы, системных заболеваний соединительной ткани, заболеваний эндокринной системы. В 2021 году в детской консультативной поликлинике больницы врачи приняли свыше 34000 детей.

На базе ОКБ №1 создан целый комплекс по соматической и хирургической помощи детям. Благодаря тесному сотрудничеству с Перинатальным центром Тюмени заболевания сердечно-сосудистой системы выявляются еще внутриутробно. Поэтому избавить ребенка от недуга кардиохирурги могут уже в первые часы жизни, сообщила Наталья Ильина, пресс-служба Областной клинической больницы №1 (г. Тюмень).

Работа соматических отделений направлена на лечение и предотвращение инвалидизации детей с системными и аутоиммунными заболеваниями. К таким болезням относятся ревматоидный артрит, красная волчанка, васкулиты, системный склероз и многие другие.

Несмотря на сложности, связанные с пандемией, врачи своевременно и на самом высоком уровне проводят лечение маленьких пациентов. В 2021 году высокотехнологичная медицинская помощь получили 493 ребенка по кардиохирургическому, гастроэнтерологическому, эндокринологическому, ревматологическому и гематологическому профилям. Еще 100 детей доктора ОКБ №1 направили для лечения в федеральные медицинские центры.

Кроме того, врачи активно проводят и телемедицинские консультации в формате "врач-врач" со специалистами районов Тюменской области. За прошедший год было выполнено более 12 тысяч подобных консультаций.



"Непосредственно в стенах нашей клиники за 2021 год лечение прошли свыше 4500 детей", - рассказала Наталья Горохова, начальник педиатрической службы ОКБ №1.