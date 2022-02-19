Какие продукты нужно есть в феврале

Зимой жителям Тюменской области особенно нужны витамины и полезные вещества. Проще всего их получить из овощей и фруктов – по заверениям диетологов, из этих продуктов должна состоять треть всего рациона. Что покупать в магазинах, чтобы быть здоровее, Вслух.ру рассказала нутрициолог Наталья Аудичинок.

Для тюменцев список сезонных овощей не такой уж большой. Один из них - капуста. Выбрать можно любую: и пекинскую, и цветную, и белокочанную.

"Самый ценный овощ на это время - капуста. В ней очень много витамина C. То, что нам нужно сейчас для иммунитета", - рассказала нутрициолог.

Полезна для тюменцев и тыква. Особенно хороши овощи, привезенные из близлежащих стран – по пути они не успевают растерять питательные вещества. Лучше в феврале покупать то, что растет в естественных условиях. То есть картофель, морковь, лук, чеснок и свеклу можно приобретать в любое время года, а томаты, огурцы и болгарский перец пока лучше обходить стороной.

"Среди фруктов рекордсмены по содержанию витамина С и пользе - цитрусовые. Всеми любимые мандарины, апельсины, лимоны, грейпфруты и помело", - пояснила эксперт.