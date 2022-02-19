Семь "умных" водоразборных колонок работают в Тюмени и Тюменском районе

Сейчас в Тюмени и Тюменском районе работают семь "умных" водоразборных колонок – четыре из них в областном центре и три – в столичном. Водоканал намерен большинство колонок демонтировать. При этом городской водоканал не намерен развивать сеть колонок. Об этом в компании рассказали изданию "Тюменская область сегодня".

– Наша цель, наоборот, убрать колонки и провести во все дома централизованно воду. Колонки сейчас устанавливаются по просьбе жителей, например, как это было сделано в деревне Падериной или на улице Демьяна Бедного в Тюмени, поскольку обычная колонка часто замерзает зимой. Либо на выезде из города, где ими активно пользуются дачники, – объяснила руководитель пресс-службы "Росводоканал Тюмень" Ирина Айданова.

По ее словам, в Падериной колонку планируется демонтировать, так как в дома провели водоснабжение.

Напомним, что в деревне Падерина Тюменского района в конце января 2021 года была установлена "умная" водоразборная колонка. Еще одна такая колонка по просьбе жителей установлена в поселке Утешевский Тюменского района в мае прошлого года. И зимой, когда традиционные водоразборные устройства ломались и замерзали, "умная" колонка показала свою надежность. Она ни разу не сломалась и не замерзла – в этом ее большое преимущество перед другими колонками.

Чтобы получить воду, не нужно физических усилий, достаточно приложить карту. Всего таких карт жителям выдано 204 штуки, уточнили изданию в водоканале.