Тюменские школьники и студенты с 21 февраля будут учиться очно

Период временно введённых ограничений, установленных Оперативным штабом Тюменской области, заканчивается - с 21 февраля в регионе возобновляется очный формат обучения.

К учебе в классах и аудиториях с понедельника приступят школьники Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима, занятия возобновятся в организациях дополнительного образования и спортивной подготовки, а также колледжах, техникумах и вузах региона.

В остальных городах и районах Тюменской области очный формат обучения возобновлен с 14 февраля.

В соответствии с обязательными предписаниями главного государственного санитарного врача по Тюменской области, перед началам учебного процесса во всех образовательных организациях будет проведена санитарная обработка помещений.

Детские сады области продолжают работать в штатном режиме.