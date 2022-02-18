Тюменские школьники и студенты с 21 февраля будут учиться очно

Период временно введённых ограничений, установленных Оперативным штабом Тюменской области, заканчивается - с 21 февраля в регионе возобновляется очный формат обучения.
К учебе в классах и аудиториях с понедельника приступят школьники Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима, занятия возобновятся в организациях дополнительного образования и спортивной подготовки, а также колледжах, техникумах и вузах региона.
В остальных городах и районах Тюменской области очный формат обучения возобновлен с 14 февраля.
В соответствии с обязательными предписаниями главного государственного санитарного врача по Тюменской области, перед началам учебного процесса во всех образовательных организациях будет проведена санитарная обработка помещений.
Детские сады области продолжают работать в штатном режиме.
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