Тюменских школьников примут в SAS на три дня

Школа перспективных исследований ТюмГУ (School of Advanced Studies) с 18 по 20 марта проведет бесплатный интенсив "Ты. Университет. Будущее" для одиннадцатиклассников, чтобы помочь им разобраться с выбором образовательного трека.

Участников интенсива в течение трех дней ждут семинары с профессорами из 13 стран мира, анализ кейсов в командах, дисциплинарные семинары, открытые дискуссии о современном образовании, индивидуальные консультации с экспертами.

Узнать о правилах участия и подачи заявки можно на сайте SAS.