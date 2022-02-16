Сергей Титлинов создаст в Тобольске скульптурную композицию в честь основания города

В Тобольске определили победителя открытого публичного конкурса "Лучший эскизный проект скульптурной композиции, посвященной основанию города Тобольска (Д. Чулков и "Ладья")". Его выбрала специальная комиссия, в которую вошли историки, деятели культуры и общественники.

На суд конкурсной комиссии было представлено четыре проекта. Члены комиссии обсуждали всё, вплоть до фона, который получится на фотографии с Чулковым у гостей Тобольска. Директор Тобольского музея-заповедника Владислава Дронова отметила, что выбранное для памятника Даниле Чулкову место должно гармонировать и с местом исторического города, и с предместьем Троицкого мыса, где возвышается и кремль, и памятник Ермаку. И вот как раз только найдя идеальную золотую середину в подаче, учитывая особенности ландшафта, исторической среды, архитектуры, подъездных путей, только в таком формате можно сделать, что-то действительно достойное.

Более других проектов условиям соответствует проект уральского скульптора Сергея Титлинова. "Он предложил не просто монумент, а целый ансамбль, который может стать створ Никольского взвоза и улиц Алябьева, Розы Люксембург, Кирова. Сверху он похож на корабль. По итогам голосования, члены конкурсной комиссии выбрали проект Сергея Титлинова", - сообщили в администрации города.

К 435-летию города скульптура должна стать новой достопримечательностью нижнего посада.

Тюменцам Титлинов знаком по таким работам, как барельеф "Тюмень-Победителям" на мемориале Вечный огонь, памятник Железнодорожникам фронта и тыла у ДК "Железнодорожник", памятник Филофею Лещинскому, памятник труженикам тыла Тюменской области и другим работам, установленным в городах региона.