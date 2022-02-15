В дополнительные медфильтры обратились 12 308 тюменцев с ОРВИ

В Тюменской области работают 20 дополнительных фильтров для приема пациентов с признаками ОРВИ, их посетило 12 308 жителей региона, в том числе 1004 ребенка, сообщает Информационный центр правительства ТО.

Фильтры организованы в учреждениях образования, спорта, социального развития. 11 принимают население Тюмени, 4 работают в Тобольске, по одному открыто в Тюменском, Вагайском районах, Заводоуковске, Голышмановском городском округе и в Ишиме.

Ежедневно на дополнительные фильтры за медпомощью обращается более 1 000 человек. На фильтрах проведено 7 196 экспресс-тестов, 1 885 из них оказались положительными, открыто 5 730 листков нетрудоспособности, 8 799 человек взяты под дальнейшее наблюдение, 30 - госпитализировано.