Тюменские детсады участвуют в снежном экоконкурсе

В Тюменской области проходит конкурс "Снежный городок эколят", в нем участвуют дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации.
В результате на территориях появились снежные городки эколят, а главные его сказочные герои — Шалун, Ёлочка, Тихоня и Умница — встречают детей.
Благодаря "Снежному городку эколят" прогулки стали гораздо интереснее, у детей повысилась познавательная активность, потребность принимать активное участие в природоохранной и экологической деятельности.
На участке городка проводят мероприятия, занятия, квесты, экскурсии, соревнования. Все они направлены на воспитание экологической грамотности, формирование у ребенка культуры природолюбия, развитие творческих и интеллектуальных способностей.
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