Экспозиции тюменского музея поискового движения можно из дома

Поисковики региона открывают дистанционный доступ к онлайн-экскурсиям в музее истории поискового движения Тюменской области на платформе ZOOM.

Находясь у себя дома, школьники или студенты могут услышать рассказы о жизни солдат и подробности сражений в ходе Великой Отечественной войны. Экскурсовод раскроет неизвестные для многих современных подростков страницы самых кровопролитных боёв – покажет войну такой, какой ее видят участники поисковых экспедиций.

Очные экскурсии в музее уже оценили тюменские педагоги. Специалисты адаптировали существующие экскурсии под дистанционный формат и смогли сохранить все многообразие исторической информации. Онлайн-встречу может посетить целый класс в удобное время. В среднем виртуальная экскурсия длится полчаса.

Оставить заявку на проведение экскурсии для класса или группы можно по телефонам: 8 (3452) 68-85-76 (доб. 88), 8-922-261-07-25, сообщили в ДТиС "Пионер".