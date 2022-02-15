Александр Моор поблагодарил тюменцев за сохранение памяти о воинах-интернационалистах

В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества губернатор обратился к жителям Тюменской области и поблагодарил всех, кто хранит память о подвигах земляков. Глава региона отметил, что с момента вывода советских войск из Афганистана прошло уже 33 года. Вдали от родной земли воины-интернационалисты боролись за мир и обеспечивали безопасность граждан нашей страны.

"В этот день мы отдаем дань памяти и вспоминаем наших соотечественников, погибших в локальных войнах и конфликтах за рубежом. Чествуем солдат и офицеров, защищавших интересы нашего государства, выполнявших ответственные задачи и служебный долг за пределами Родины. В Тюменской области и сегодня они, как участники движения "Боевое братство", ведут активную общественную деятельность по патриотическому воспитанию молодёжи, поддерживают ветеранов войн, помогают семьям погибших защитников Отечества, сохраняют память о своих товарищах. Благодарю вас за эту нужную и востребованную работу", – говорится в обращении.