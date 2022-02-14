Тюменским улицам дали имена медиков, погибших от коронавируса

Глава Тюмени Руслан Кухарук подписал распоряжение о присвоении трем улицам города имен медиков Марины Сафаровой, Эльвиры Фёдоровой и Надежды Шалагиной. Новые топонимы "рассказывают" о подвиге тюменских медиков, вставших щитом между новой коронавирусной инфекцией и горожанами, сообщили в горадиминистрации.

"Это дань всем тем, кто стоит на страже нашего здоровья, кто укрепляет нашу веру в то, что люди в белых халатах всегда придут на помощь, – прокомментировал решение глава города в своем Instagram.

Отмечается, что погибшие медики в соответствии с Указом Президента РФ награждены орденом Пирогова посмертно. Прогуляться по названным в их честь улицам можно будет через некоторое время в планировочном районе "Патрушевский", который активно развивается. Расположение улиц символично: они находятся недалеко от Центра нейрохирургии, МСЧ "Нефтяник", областной клинической больницы № 1.

Администрация города посвятила в память о медиках запустила серию публикаций, с рассказом о Надежде Шалагиной уже можно ознакомиться на странице "Тюмень - наш дом" в Vk.