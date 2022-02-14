День дарения книг пройдет в Тюмени у областной научной библиотеки

Книги для детей и взрослых, краеведческие издания в честь Международного дня дарения книг жителям города будут бесплатно вручать сегодня, 14 февраля, на площади у Тюменской областной научной библиотеки имени Дмитрия Менделеева. Флешмоб "КнигаДАР" начнется в 15:00.

При желании тюменцы могут подарить свои книги Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева. Цель акции – объединить всех, кто дарит книги детям и взрослым.

В библиотеке отмечают, что дети станут обладателями книг Редьярда Киплинга и Жюля Верна, сборников Пушкина, Фета, Тютчева. Также в подборку попали "Путешествия Гулливера" Джонатана Свифта, "Питер Пэн" Джеймса Барри и "Неизвестный цветок" Андрея Платонова.

Для взрослых предлагают вечную классику "Отцы и дети", "Рудин" "Накануне" Ивана Тургенева, "Письма и воспоминания" Габриэля Гарсиа Маркеса и "Красный смех" Леонида Андреева. Для любителей краеведческой литературы коллектив библиотеки подготовил альманах "Тобольск и вся Сибирь" и "Тюмень. Утро нового века". Организаторы флешмоба обращают внимание, что количество книг ограничено.

Обо всех событиях, приуроченных в России к Международному дню дарения книг, можно узнать, перейдя по официальным хештегам события: #Денькнигодарения #Даритекнигислюбовью #книгалучшийподарок