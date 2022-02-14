Тюмень может улучшить свои позиции на конкурсе "Город России-2022"

Стартовало очередное ежегодное голосование "Город России-2022". Начиная с 2012 года россияне выбирают самый привлекательный, узнаваемый и символичный город страны. Сейчас лидирует Владивосток. В списке 83 мегаполиса, в том числе Тюмень.

Сейчас областная столица на 30-м месте, однако может улучшить позиции. Для голосования не нужна регистрация и смс-подтверждения. Возрастных ограничений также нет. На сайте город-россии.рф требуется собрать картинку и подтвердить выбор. Как сообщал Вслух.ру, по итогам 2021 года Тюмень заняла 15 место. А в самый первый год голосования – 2021-й – 7-е место.

Сейчас другие города Уральского федерального округа занимают следующие позиции: Ханты-Мансийск на 18-м месте, Екатеринбург – на 21-м, Челябинск – на 40-м, Курган – на 56-м, Салехард – на 58-м. Лидирует в рейтинге Владивосток.

Итоги голосования подведут 30 декабря. До конца года можно голосовать ежедневно: с одного IP-адреса в сутки принимается один голос.



Отметим, что Тюмень стабильно находится на лидирующих позициях по благоустройству, комфортному проживанию, качеству дорог. Кроме того, Тюмень четыре года возглавляет рейтинг АПЭК по эффективности управления.