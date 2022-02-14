Каким мылом лучше мыть руки в период роста заболеваемости, рассказали тюменцам

В период пандемии новой коронавирусной инфекции, а также в период обострения ОРВИ и гриппа, медики все чаще напоминают тюменцам о том, что надо чаще мыть руки. И важно делать это правильно.

Мылить руки нужно не менее минуты, меняя их положение так, чтобы охватить весь кожный покров. Важно промыть мыльным составом между пальцами, на подушечках, в складках и т. д. Затем нужно полностью качественно смыть мыло и высушить руки (лучше бесконтактным способом, особенно, если это происходит в общественном месте). Специалисты также считают, что жидкое мыло более безопасно при использовании, чем кусковое, а вот тип мыла особого значения не имеет.

– Нет никакой необходимости мыть руки именно "антибактериальным" мылом. Для того чтобы смыть вирус, достаточно мыть руки обычным мылом, то есть тем, которое уже есть у вас дома. Согласно исследованиям НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, понятия "стандартного антибактериального мыла" не существует. В такие мыла вносят антимикробные добавки, но они могут быть разные и в разном количестве. Некоторые производители могут использовать мыло с такой пометкой и просто без добавок в качестве удачного маркетингового хода. Критериев эффективности такого мыла нет, если не идет речь о дезинфицирующем средстве – кожном антисептике, – прокомментировали изданию "Тюменская область сегодня" в региональном управлении Роспотребнадзора.

Мытье рук кстати направлено не только на конкретный вид вируса. Пренебрегая правилами гигиены рук, легко подхватить сальмонеллу, стафилококк, ботулотоксины, ротавирусы и других возбудителей пищевых инфекций.

Согласно данным Роспотребнадзора в среднем за год происходит более 300 вспышек инфекционных заболеваний из-за немытых рук, при этом более 85% пострадавших в этих вспышках являются детьми.