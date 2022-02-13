Скорость на аварийных участках тюменских дорог контролируют автоинспекторы

Сотрудники ГИБДД усилят контроль за соблюдением скоростного режима в аварийных местах загородных автодорог и в населенных пунктах региона. Скорость на трассах будут измерять, в том числе, ручными скоростемерами.

По данным ГИБДД Тюменской области, в минувшем году превышение скорости и несоответствие скорости конкретным дорожным условиям стало главной причиной дорожной аварийности в регионе. По этой причине произошло 803 ДТП, в них погиб 61 человек, 1087 человек ранены. В январе этого года в ДТП из-за превышения скорости погибли 4 человека, 95 травмированы. Тенденцию роста аварийности пока не удалось переломить.

В зимний период ситуацию осложняют погодные условия: плохая видимость, повышенная скользкость. В это время нужно особенно ответственно подходить к выбору скоростного режима в пути.

Сотрудники ГИБДД вручают автомобилистам памятки об опасности превышения скорости, предупреждают водителей по СИ-БИ радиостанциям гражданского диапазона.