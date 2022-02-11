Депутат Госдумы провёл личный приём граждан в Тюмени

Депутат Госдумы РФ от Тюменской области, фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ Александр Ремезков в дистанционном режиме провел прием граждан в Тюмени.

Тюменцы обратились к депутату за помощью в решении острых жилищных и коммунальных проблем. Александр Ремезков поручил своим региональным помощникам оказать заявителям бесплатную юридическую помощь. После детального изучения предоставленных в приемную документов он направит депутатские запросы в соответствующие структуры.

Жительница Тюмени Надежда ДорофеевнаВолодько и ее супруг пострадали от недобросовестных арендаторов, которые по истечении срока аренды оставили их жилое помещение в ненадлежащем состоянии. Вызов участкового не помог в решении проблемы – в полиции собственникам даже не выдали на руки акт проведенного осмотра жилого помещения. Из-за того супруги Володько не могут добиться от арендатора выполнения обязательств по договору и возмещения ущерба, нанесенного жилому помещению.

По поручению депутата Ремезкова проведен юридический анализ договора аренды жилого помещения и подготовлено заявление в полицию. Для семьи Володько будет обеспечено дальнейшее юридическое сопровождение.

Юридическую помощь получит и тюменецВиктор Павлович Скареднев, который, как он считает, безосновательно по решению суда выселен судебными приставами из жилого помещения. По словам заявителя, был нарушен порядок выселения и в результате он остался без определенного места жительства. Помощники депутата провели юридическую консультацию и формируют пакет документов делу Виктора Скареднева.

"Правоохранительная система должна работать таким образом, чтобы неукоснительно выполнялись требования закона и при этом были надежно защищены интересы граждан. Мы добиваемся и будем добиваться именно такой правоприменительной практики", - подчеркнул Александр Ремезков.

Житель села Афонькино Казанского района Алексей Михайлович Корпенко пожаловался на то, что с него взымают плату за вывоз ТБО в доме, где он давно не проживает. Однажды он уже добился отмены платы через суд, но буквально через полгода получил исполнительный лист с требованием оплатить значительную сумму долга за услугу, которую фактически не получал. По поручению депутата Ремезкова его помощники готовят пакет документов для повторного рассмотрения в суде вопроса заявителя Карпенко.

"Сегодня существует законодательный механизм, позволяющий собственникам жилья в судебном порядке освободиться от платы за вывоз мусора в связи с неиспользованием жилого помещений. Но этот механизм зачастую работает неэффективно. Мы оказываем и будем оказывать правовую поддержку гражданам, добиваясь выполнения их законных требований, - подчеркнул Александр Ремезков, - Кроме того, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ постоянно выступает с законодательными инициативами в сфере ЖКХ. Мы считаем, требования закона должны быть таковы, чтобы без каких бы то ни было судебных разбирательств граждане имели право не оплачивать коммунальные услуги, которые фактически не были им оказаны".