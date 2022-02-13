До 2025 года между Тюменью, Омском и Тобольском создадут сеть зарядных станций для электромобилей

18:34 12 февраля 2022
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между Тюменью и Омском, сообщают "Россети Тюмень".
Автомобилисты смогут зарядить электромобиль до 80% всего за 30 минут, время полной "заправки" батареи составит около 2 часов.

Также энергетики ведут переговоры с двумя строительными корпорациями Тюмени о включении электрозаправок в проекты будущих жилых комплексов. Такой подход позволит обеспечить потребности жителей в зарядке электромобилей, исключив использование бытовой сети для этих целей, а значит снизить риск нарушения энергоснабжения многоквартирных домов, сообщает Тюменская линия.

Теги: Омск , Тобольск
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