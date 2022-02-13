Тюменские пенсионерки стали заниматься бальными танцами

17:09 12 февраля 2022
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Благотворительный фонд "Старшее поколение" запустил новое направление.
Волонтеры Школы имиджа&стиля "Элегантный возраст" благотворительного фонда "Старшее поколение" освоили новый вид деятельности. Они предлагают тюменкам научиться танцевать.

Для всех желающих женщин 55+ проводят практические занятия по старинным бальным танцам: вальсу, сиртаки. Также обучают дефиле. Преподаватель - школьная активистка Татьяна Лосева.
"Подобные мастер-классы дают возможность заняться полезным и интересным делом. У нас все красиво. Женщины в прекрасных бальных платьях устраивают светские дэнс-встречи. Это и этично, и симпатично", – рассказала Татьяна Лосева.


Уроки проходят по адресу: Тюмень, ул. Механическая, 31/1 по понедельникам, в 11:30 – танцы, в 13:30 – дефиле.

Вступить в ряды волонтеров и узнать о занятиях подробнее можно по телефону: +7 (3452) 51-77-05 или на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте", сообщает Вслух.ру.

Теги: пенсионеры , танцы
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