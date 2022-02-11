Тюменский прокурор ознакомился с работой колонии строгого режима в Ишиме

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских и врио начальника УФСИН России по Тюменской области Александр Биттель проверили состояние законности в исправительной колонии строгого режима № 6 города Ишима.

В ИК-6 содержится более 950 осужденных мужчин, ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы. При проверке особое внимание уделено личной безопасности осужденных, режимным требованиям, трудоиспользованию, материально-бытовому и медико-санитарному обеспечению осужденных, соблюдению требований пожарной безопасности, организации питания и иным вопросам.

"Выявлены нарушения закона в части режима содержания, медико-санитарного и материально-бытового обеспечения, дисциплинарной практики, в сфере трудовых отношений и другие. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Фактическое устранение выявленных нарушений взято на особый контроль", - сообщили в облпрокуратуре.

Помимо этого, Владислав Московских совместно со старшим помощником прокурора области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Денисом Денисенко провел личный прием осужденных, на который явилось более 40 осужденных. Жалобы касались порядка оказания медицинской помощи, производства удержаний из заработной платы и иных доходов, направления обращений в различные инстанции и другие.