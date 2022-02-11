Дистанционка для школьников и студентов Тюмени, Тобольска и Ишима продлена до 19 февраля

Дистанционный режим обучения сохраняется в школах Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима с 14 до 19 февраля, решение принял региональный оперативный штаб, сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Алексей Райдер.

Студенты коллежей и техникумов продолжают дистанционное обучение с 14 по 19 февраля. Вузам региона также рекомендовано продлить дистант на этот период.

В других муниципалитетах региона школы могут вернуться к обычному режиму работы. Учреждения дополнительного образования продолжают свою деятельность в дистанционном формате по всей Тюменской области.