В Тюмени отремонтировали дверь на пешеходном виадуке благодаря сообщению на портал Госуслуг

12:48 11 февраля 2022
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Дверной доводчик отремонтирован в павильоне наземного пешеходного моста на улице 30 лет Победы. О неисправности на портал обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" сообщил местный житель.

В жалобе тюменец указал на поломку механизма для автоматического закрывания дверей, которая создает неудобства пешеходам, и  попросил устранить проблему. 

ЦУР Тюменской области оперативно зафиксировал жалобу. В ходе совместной работы Центра управления регионом и Администрации города Тюмени проблема была решена. Дверной доводчик отремонтирован.

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