В Тюмени отремонтировали дверь на пешеходном виадуке благодаря сообщению на портал Госуслуг

Дверной доводчик отремонтирован в павильоне наземного пешеходного моста на улице 30 лет Победы. О неисправности на портал обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" сообщил местный житель.

В жалобе тюменец указал на поломку механизма для автоматического закрывания дверей, которая создает неудобства пешеходам, и попросил устранить проблему.

ЦУР Тюменской области оперативно зафиксировал жалобу. В ходе совместной работы Центра управления регионом и Администрации города Тюмени проблема была решена. Дверной доводчик отремонтирован.