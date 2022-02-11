В Тюмени отремонтировали дверь на пешеходном виадуке благодаря сообщению на портал Госуслуг

Дверной доводчик отремонтирован в павильоне наземного пешеходного моста на улице 30 лет Победы. О неисправности на портал обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" сообщил местный житель.
В жалобе тюменец указал на поломку механизма для автоматического закрывания дверей, которая создает неудобства пешеходам, и попросил устранить проблему.
ЦУР Тюменской области оперативно зафиксировал жалобу. В ходе совместной работы Центра управления регионом и Администрации города Тюмени проблема была решена. Дверной доводчик отремонтирован.
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