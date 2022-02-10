Прокуратура и уполномоченный по правам человека проведут прием по вопросам соцзащиты инвалидов

Заместитель прокурора Тюменской области Александр Чернышев и уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев 16 февраля с 10:00 до 12:00 часов проведут в режиме ВКС прием граждан по вопросам социальной защиты инвалидов.



Получить информацию о личном приеме, сообщить о нарушениях в данной сфере можно 10, 11 и 14 февраля 2022 года с 09-00 до 13-00, с 13-45 до 16-00 по телефонам: 8 (3452) 27-04-51 и 8 (3452) 27-04-53. Гражданам, желающим обратиться на личный прием, необходимо в день приема подойти в территориальную прокуратуру по месту жительства.



Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты необходимые меры реагирования, сообщили в облпрокуратуре.