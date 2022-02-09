Тюменские власти выделят 1,4 млрд рублей на поддержку медиков

Правительство Тюменской области в 2022 году выделит из регионального бюджета около 1,4 млрд рублей на выплаты медикам. работающим с covid-больными, сообщил в ходе пресс-конференции губернатор Александр Моор.

"Из бюджета Тюменской области на поддержку медицинских работников, оказывающих помощь больным COVID-19, в 2022 году планируется выделить порядка 1 млрд 400 млн рублей, заявил Губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе пресс-конференции.