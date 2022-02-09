В Тюменской области до 2027 года построят 25 детсадов и 45 школ

За ближайшие пять лет планируется ввести в строй как минимум 25 детсадов и 45 новых школ, из которых 24 - на замену деревянных в сельской местности, сообщил Александр Моор на пресс-конференции.

Около 30 социальных объектов введено в эксплуатацию в 2021 году. Среди них - 6 школ, 9 детских садов, 3 спортивных объекта, 7 объектов здравоохранения, 2 объекта культуры и другие.

Три новых школы планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году - в районе сквера "Комсомольский" в Тюмени, в поселке Богандинский в Тюменском районе и в деревне Хмелёва Тобольского района. В общей сложности это более 1,5 тысячи новых учебных мест.

Также в 2022 году предстоит ввести в строй детский сад в районе ЖК "Ново-Патрушево" в Тюмени. Продолжится строительство детсадов в Антипина и мкр "Ямальский-2".