"Космос" приглашает тюменцев обсудить празднование юбилея театра

Театральному центру "Космос" в Тюмени 2 марта исполнится пять лет. В преддверии вечеринки театр открыл регистрацию для тех, кто хочет поучаствовать в создании праздника. Все идеи представят на презентации, лучшие реализуют.
12 февраля в 12:00 в Театральном центре "Космос" (Республики, 165А) состоится встреча по генерации идей ко дню рождения. В этом году каждый желающий поможет сделать празднование особенным. Посетители "Космоса" делятся на несколько категорий: зрители, участники образовательных и культурно-развлекательных событий и мейкеры/режиссеры. Чтобы принять участие в генерации, необходимо зарегистрироваться и выбрать в анкете свою категорию.
На встрече куратор расскажет концепцию вечеринки. Участники пройдут тренинги для развития креатива и будут работать в своих группах. Каждый сможет представить свою идею подарка/представления для "Космоса". Ограничений нет: это может быть и спектакль на крыше, и уличный перформанс, и торт в виде космического купола и т.д. В этот же день состоится презентация идей. "Космос" поддержит лучшие идеи и поможет воплотить их в жизнь.
Руководитель художественного отдела Театрального центра "Космос" Маша Хайбуллина:
В этом году одним из главных наших направлений будет театр соучастия. На примере этой встречи мы хотим получить обратную связь от горожан. Участие может принять каждый, кто готов креативить. Хотим, чтобы набралось не менее 15 человек, чтобы всем было комфортно работать в группах.
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