"Космос" приглашает тюменцев обсудить празднование юбилея театра

Театральному центру "Космос" в Тюмени 2 марта исполнится пять лет. В преддверии вечеринки театр открыл регистрацию для тех, кто хочет поучаствовать в создании праздника. Все идеи представят на презентации, лучшие реализуют.

12 февраля в 12:00 в Театральном центре "Космос" (Республики, 165А) состоится встреча по генерации идей ко дню рождения. В этом году каждый желающий поможет сделать празднование особенным. Посетители "Космоса" делятся на несколько категорий: зрители, участники образовательных и культурно-развлекательных событий и мейкеры/режиссеры. Чтобы принять участие в генерации, необходимо зарегистрироваться и выбрать в анкете свою категорию.

На встрече куратор расскажет концепцию вечеринки. Участники пройдут тренинги для развития креатива и будут работать в своих группах. Каждый сможет представить свою идею подарка/представления для "Космоса". Ограничений нет: это может быть и спектакль на крыше, и уличный перформанс, и торт в виде космического купола и т.д. В этот же день состоится презентация идей. "Космос" поддержит лучшие идеи и поможет воплотить их в жизнь.

Руководитель художественного отдела Театрального центра "Космос" Маша Хайбуллина: