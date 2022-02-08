Cтелу "Город трудовой доблести" в Тюмени установят в октябре

Концепцию и место установки стелы тюменцы выбрали в сентябре 2021 года. Она появится у сквера Николая Машарова в октябре этого года, работы по ее установке и благоустройству прилегающей территории оплатит гендиректор "Сибинтел-холдинга" Владимир Шевчик, сообщил глава города Руслан Кухарук.

Авторами проекта стелы являются представители Российского военно-исторического общества скульптор Денис Стритович и архитектор Кирилл Сокольский, он федеральной комиссией взят за основу, а каждый город, удостоенный почетного звания, адаптирует его "под себя". Глава города с ними провёл встречу, на которой состоялось обсуждение технических вопросов, оценили особенности материалов (бронза, гранит, алюминий, стекло), пропорции стелы, обменялись мнениями по концептуальным решениям на примере проектов других городов.

В Тюмени архитектурно-художественный дизайн-проект стелы и прилегающей к ней территории разрабатывает Мастерской архитектора Табанакова.

"Октябрь 2022 года мы определили для себя как срок установки стелы в Тюмени. Благоустройство прилегающей территории будет закончено на втором этапе реализации проекта – в 2023 году", - сообщил глава города.

