Тюменцы могут узнать свой уровень когнитивных способностей

На тюменском портале для родственников тяжелобольных людей "Виртуальная школа ухода & реабилитации" появился тест на определение наличия и тяжести когнитивных нарушений.

Когнитивные нарушения начинаются с малозаметных изменений, которые часто путают с возрастными особенностями или обычной усталостью. Именно поэтому начальная стадия деменции проходит незаметно для окружающих людей.

Тест помогает выявить проблемы даже на ранних стадиях. Ответив на вопросы, каждый участник теста получает персональные рекомендации. Проходить его рекомендуется дважды в год.

"Если результаты теста оказались неутешительны, то не следует паниковать. Есть возможность получить консультацию профильных специалистов Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации, оставив заявку по телефонам (3452)64-66-61, 66-66-62. При незначительном снижении когнитивных функций – можно записаться в группу профилактики возрастных изменений и "прокачать" свой мозг, научиться его тренировать. При наличии же выраженной деменции – существует возможность получения услуг в группе дневного пребывания, где будет обеспечена безопасная и поддерживающая среда" - поясняют координаторы.

В Виртуальной школе ухода & реабилитации размещены методические рекомендации, памятки, инструкции и видеоролики в трёх основных разделах: "Уход", "Реабилитация" и "Когнитивные нарушения". За прошлый год охват сервиса достиг более 5 тысяч пользователей.

Проект соответствует основным направлениям регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", который является одним из ведущих направлений повышения качества и продолжительности жизни.