Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области выросла за неделю на 90%

12:57 08 февраля 2022
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За неделю с 312 января по 6 февраля рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в сравнении с предыдущей неделей составил почти 90%. Недельный эпидемический порог превышен на 45%. Заболеваемость детей от 0 до -14 лет) возросла на 72%.

По результатам мониторинга циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа на прошлой неделе зарегистрированы вирусы гриппа, а также риновирус, бокавирус, метапневмовирус.

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