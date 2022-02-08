Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области выросла за неделю на 90%

За неделю с 312 января по 6 февраля рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в сравнении с предыдущей неделей составил почти 90%. Недельный эпидемический порог превышен на 45%. Заболеваемость детей от 0 до -14 лет) возросла на 72%.

По результатам мониторинга циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа на прошлой неделе зарегистрированы вирусы гриппа, а также риновирус, бокавирус, метапневмовирус.