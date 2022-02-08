Тюменская область обеспечит детей с диабетом аппаратами для мониторинга глюкозы

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Более 100 миллионов рублей выделено из областного бюджета для обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом, системами непрерывного мониторинга глюкозы. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Губернатор сообщил в ВК, что в декабре на прямую линию поступило восемь обращений от родителей маленьких пациентов. Они рассказали о том, что системы непрерывного мониторинга глюкозы (сокращенно НМГ) и расходные материалы к ним включены в стандарт оказания медицинской помощи детям с сахарным диабетом I типа, но не назначаются по рецептам врача бесплатно. С учетом стоимости аппаратов НМГ в год на одного ребенка необходимо около 250 тысяч рублей.

В Тюменской области 180 детей уже получают инсулинотерапию с помощью помп, имеющих системы НМГ. На 2022 год запланирована установка еще 110 таких аппаратов. Все тюменские дети, страдающие сахарным диабетом, за счет бюджета Тюменской области уже обеспечиваются шприц-ручками и инсулиновыми иглами к ним, а также тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови.

"Хочется, чтобы диабет не стал непреодолимым препятствием для развития детей, чтобы они сумели адаптироваться к болезни и жили насыщенной и интересной жизнью", - отметил в посте Моор.