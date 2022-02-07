Тюменцам расскажут о том, как не попасть на уловки финансовых мошенников

17:08 07 февраля 2022
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Отделение Банка России по Тюменской области приглашает жителей Тюменской области на вебинар по повышению финансовой и киберграмотности.

Сотрудники банка расскажут о наиболее распространённых схемах преступлений, совершаемых по телефону и через интернет, и о том, как не стать жертвой финансовых мошенников, и что проверить легальность финансовой компании можно на сайте Банка России в разделе "Проверить финансовую организацию" или в мобильном приложении "ЦБ онлайн". 

Вебинар состоится 9 февраля в 14:00. На участие нужно зарегистрироваться, ссылка не онлайн-трансляцию здесь

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