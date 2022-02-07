В России отменили изоляцию для контактировавших с больными COVID-19

С 6 февраля 2022 года в России отменена изоляция для лиц, контактировавших с covid-больными, в том числе для тех, кто изолирован как контактный до 6 февраля, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Изменились правила по выписке пациентов с коронавирусом. Если лечение больного длилось 7 и более дней, то его выписка осуществляется без ПЦР-теста на коронавирус. Если время лечения длилось менее недели, то для выписки необходим один отрицательный результат теста, проведенный не ранее чем через 3 календарных дня после получения положительного результата.

Данные изменения внесены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2022 №4 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".