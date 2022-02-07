43,7 тыс. тюменских школьников получат продуктовые наборы

Школьники из малоимущих семей и (или) получающих государственную социальную помощь, дети-инвалиды, ученики начальной школы получат во время дистанционного обучения получат продуктовые наборы.

В составе набора крупы, бобовые, макаронные изделия, овощи, фрукты, сухофрукты, соки, молоко, кисломолочная продукция, сыр, сливочное масло, творог, яйца, чай, какао, сахар и кондитерские изделия.

Всего продуктовые наборы получат 43,7 тысяч школьников, из них 15,3 тыс. человек – ученики начальных классов, сообщает информцентр регионального правительства.