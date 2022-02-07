В Тюмени полностью закрыли на капремонт детсад на улице Мельничной

Воспитанники детсада на улице Мельничной в Тюмени (дошкольное отделение школы №89) будут переведены в филиалы детсада №41 из-за того, что в корпусе, который они посещали, возникли проблемы с системой теплоснабжения.

Как пояснили в департаменте образования города, в детсаду на Мельничной идёт капремонт. Корпус А запустят в эксплуатацию к осени этого года, а в корпусе Б, где и находились дети, выявлены неисправности системы теплоснабжения - пребывание в нем детей небезопасно.

"В связи с закрытием дошкольного отделения родителям воспитанников предложено перевести детей на свободные места в 41 детском саду в различных районах города: Центральный, Червишевский тракт, Маяк, Южный микрорайон, Тюменский микрорайон, Восточные микрорайоны, Войновка и другие. Для каждой семьи будет подбираться детский сад, который максимально удобно расположен территориально либо к месту проживания, либо к месту работы родителей. Все дети будут зачислены в выбранные для перевода детские сады. Перевод детей планируется осуществить до 18 февраля", - сообщили в департаменте образования.

Помочь осуществить выбор смогут как сотрудники детского сада, так и сотрудники департамента образования.

По вопросам перевода детей можно обращаться по телефонам отдела дошкольного образования департамента образования: 561348, 561347.

Ожидается, что дети смогут вернуться в свой детсад в сентябре 2022 года, когда после проведения работ по благоустройству территории будет сдан в эксплуатацию корпуса А.