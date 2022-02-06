Тюменских врачей мобилизовали на работу с covid-больными, плановые приемы пациентов переносятся на другие сроки

В связи с кратным увеличением пациентов, обращающихся в поликлиники с симптомами ОРВИ, к работе по инфекционному профилю привлечены врачи-терапевты и узкие специалисты, и средний медперсонал, оказание плановой медпомощи ограничено - приемы узких специалистов переносятся на другие сроки, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Медицинские организации области испытывают особую нагрузку в связи с напряжённой эпидемиологической ситуацией, связанной с вирусными инфекциями, и в частности, с COVID-19. Дополнительные силы задействованы, чтобы своевременно оказывать экстренную и неотложную помощь пациентам с вирусными инфекциями.

Перенос приемов не касаются ситуаций, когда пациенту требуется непрерывное наблюдение врача (онкологические, кардиологические заболевания и ряд других состояний). Окончательное решение о переносе приёма принимает лечащий врач, исходя из индивидуальных особенностей и тяжести течения заболевания пациента, пояснили в депздраве.