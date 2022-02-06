Ядовитые комнатные растения могут причинить вред

- Среди ядовитых комнатных растений – молочай, - рассказывает опытный садовод Татьяна Иванова. - Его сок может стать причиной отравления и смерти животного. Вещества, которые выделяют клетки молочаев, убивают микробы.

Ещё один представитель семейства молочайных - кротон. И тоже ядовитый! Он вызывает отравление, рвоту и сильную аллергическую реакцию. Особо опасен кротон для животных и птиц - нельзя допускать, чтобы они его жевали и клевали. При попадании сока кротона на кожу необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

Опасными комнатными растениями для людей и животных Татьяна Иванова назвала диффенбахию, адениум тучный, цикломен и герань (или пеларгония). Кстати, герань из-за своего сильного запаха является аллергеном. Даже может спровоцировать приступ астмы и удушья у некоторых людей, или вызвать аллергическую реакцию, вплоть до отека Квинке.

- Герань - отличный антисептик, помогает снимать стресс, ее запах не выносят многие насекомые – моль, комары, мухи, - поделилась наблюдениями Татьяна.

Аллергия может проявляться затрудненным дыханием и кашлем. Заметили, что после контакта с цветком возникает зуд, появляется сыпь, сильное слюнотечение, отекают глаза, губы или другие части тела - будьте осторожны. В таком случае нужно срочно избавиться от опасного для вас комнатного растения.

Один из лучших очистителей воздуха в квартире — Фикус Бенджамина. Но этот цветок тоже сильный аллерген. Сок фикуса при попадании на кожу может даже вызвать ожог. Медики советуют, что если сок опасного растения попал на кожу - надо тщательно промыть пораженный участок под проточной водой с мылом. При сильном отравлении не медлите – вызывайте скорую помощь. Если у вас в доме есть маленькие дети или домашние животные, не покупайте ядовитые растения. Или поставьте их повыше, чтобы малыши не достали. Для защиты от животных огородите растение сеткой. В период цветения - старайтесь чаще проветривать помещение. При пересадке таких опасных растений обязательно надевайте резиновые перчатки, сообщает АиФ - Западная Сибирь.