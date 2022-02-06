Более 1,8 миллиона платежей за услуги ЖКХ приняли почтовики Тюменской области

В рамках 2021 года жители Тюменского, Ишимского и Ялуторовского районов активнее всего оплачивали на почте коммунальные счета. Всего за год тюменцы совершили более 1,8 миллиона платежей.

- Оплата за электроэнергию – эта услуга на почте самая актуальная. За год жители Тюменской области оплатили около 1 млн таких счетов. На втором месте по популярности оплата услуг стационарной телефонной связи, телевидения, интернет. По ней жители области совершили порядка 500 000 транзакций. На третьем месте – услуги сотовой связи, и более 150 000 платежных операций, - сообщили корреспонденту издания Megatyumen.ru в пресс-службе УФПС по Тюменской области.

Оплатить услуги ЖКХ клиенты могут в любом почтовом отделении. Для этого надо назвать поставщика услуг, адрес плательщика и сумму оплаты. Если клиент не знает точный размер задолженности, оператор посмотрит ее в базе данных. Вся информация о принятых платежах поступит в адрес ресурсоснабжающих и коммунальных организаций в режиме реального времени.

- Также оплачивать услуги ЖКХ можно на дому, если между Почтой России и компанией заключен договор. Для этого можно пригласить почтальона, оснащенного мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ). Сделать это можно через заявку: в почтовом отделении или по телефону 8-800-100-00-00. Сервис удобен для людей пожилого возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также жителей отдаленных районов, - пояснили в ведомстве.