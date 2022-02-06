Тюменским инвалидам помогают трудоустроиться

В 2021 году тюменская служба занятости помогла трудоустроиться 1905 инвалидам. Это 64% от числа всех обратившихся. Работодатели очень ответственно относятся к выполнению квоты по трудоустройству инвалидов. Так в прошедшем году в филиале Ишимского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть-Западная Сибирь" было создано 14 рабочих мест по должности "техник". Сотрудников подбирали на ярмарках вакансий.

Чтобы выйти на работу, некоторым людям необходимо было повысить свою квалификацию или получить новые профессиональные навыки. В прошедшем году 82 гражданина с ограниченными возможностями здоровья прошли профессиональное обучение, а двое решились открыть свое дело. Для людей с инвалидностью доступны и другие услуги службы занятости. За консультацией нужно обращаться в центр занятости населения. Контакты можно найти на Интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.

По материалам департамента труда и занятости населения Тюменской области.